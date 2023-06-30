Ребенок подал сигнал о помощи во время съемок репортажа для программы «Мужское/Женское» на Первом канале.

Выпуск был посвящен разведенным родителям дочерей, которые делят между собой детей.

В какой-то момент старшая сестра подняла руку, прижала большой палец к ладони и затем согнула несколько раз. Подобные действия считаются в мировой практике сигналом о помощи. Точная причина решения ребенка уточняется.

В обстоятельствах случившегося разберутся МВД, прокуратура и следователи. Выяснилось, что в семья из Владимирской области сложилась конфликтная ситуация.