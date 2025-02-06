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Фото: t.me/pavelmalkov_official
Общество

Девять школ Рязанской области капитально отремонтируют в 2025 году

Алексей Самохин

В 2025 году в Рязанской области проведут капитальный ремонт девяти школ в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Павел Малков. 

В список вошли:

Кораблинская школа имени Героя РФ И. В. Сарычева

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Александро-Невская школа

Рыбновская школа № 1

Октябрьская школа

Спасская гимназия

Гусевская школа

Школа № 4 города Касимова

Школа № 9/31 города Рязани

Школа № 58 города Рязани

Комплексный ремонт включает: обновление коммуникационных систем, капитальный ремонт помещений, внешнюю отделку зданий, закупку современного оборудования для обучения.

Проект реализуется при участии федеральной программы «Школа мечты», что позволяет педагогам, родителям и школьникам становиться соавторами будущих изменений. Каждая школа получит свой уникальный современный стиль.

За три года в Рязанской области капитально отремонтировали 46 школ.

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