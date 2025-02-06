Девять школ Рязанской области капитально отремонтируют в 2025 году

В 2025 году в Рязанской области проведут капитальный ремонт девяти школ в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
В список вошли:
Кораблинская школа имени Героя РФ И. В. Сарычева
Александро-Невская школа
Рыбновская школа № 1
Октябрьская школа
Спасская гимназия
Гусевская школа
Школа № 4 города Касимова
Школа № 9/31 города Рязани
Школа № 58 города Рязани
Комплексный ремонт включает: обновление коммуникационных систем, капитальный ремонт помещений, внешнюю отделку зданий, закупку современного оборудования для обучения.
Проект реализуется при участии федеральной программы «Школа мечты», что позволяет педагогам, родителям и школьникам становиться соавторами будущих изменений. Каждая школа получит свой уникальный современный стиль.
За три года в Рязанской области капитально отремонтировали 46 школ.