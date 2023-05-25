Девелопер Мармакс принял участие Международной выставке-форуме MALLPICK

Команда девелоперской компании «Мармакс» приняла участие в Международной выставке-форуме MALLPICK. Генеральный директор компании, Юрий Юров, поделился опытом формирования городской среды через коммерческие объекты в рамках дискуссии об инвестициях и будущем жилого, коммерческого, индустриального сегмента рынка недвижимости. Также эксперты компании приняли участие в дискуссии о тенденциях маркетинга в торговых центрах, поиске вдохновения и новых аудиториях.
В рамках мероприятия собрались лучшие эксперты отрасли с целью обсудить новые тренды коммерческой в недвижимости, поделиться собственными кейсами и решить, как преодолеть вызовы, с которыми сталкиваются участники сообщества, учитывая в том числе и влияние на городскую среду в целом.
Не менее важна и постоянная трансформация торгового-развлекательных центров, учет современных тенденций, а также потребностей и желаний посетителей. У «Мармакс» есть точное понимание того, как создавать комфортную и удобную среду, а также каким должен быть идеальный торговый центр, однако опыт ведущих игроков максимально способствует дальнейшему профессиональному росту и возникновению новых и интересных идей. Сейчас команда активно работает над ребрендингом своего торгового центра «М5 Молл» поэтому опыт, полученный на престижной выставке-форуме, оказался ценным и полезным для принятия будущих решений о реализации нового проекта.
В новом своем проекте – торговом центре «М5 Молл», девелопер изначально поставил цель создания «маркера впечатлений» жителей и гостей города и появления новой точки притяжения. Для этого было необходимо придать ему красивый облик, а также интегрировать в него все необходимые функции, увеличивая количество общественных пространств, развлекательную составляющую, создание коворкинг-пространства, а также многофункциональных зон.