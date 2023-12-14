Депутаты Рязанской областной Думы утвердили бюджет Территориального Фонда ОМС на предстоящие три года

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 13 декабря, депутаты поддержали законопроект «О бюджете Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении.

Характеристики бюджета парламентариям представила диоекор ТФОМС Елена Манухина. По её словам, общий объём расходов бюджета запланирован в следующем объёме: на 2024 год – 19,7 млрд рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов – 21,1 млрд рублей и 22,5 млрд рублей Отмечается, что расходы бюджета Фонда на 2024 год за счёт роста федеральных субвенций увеличатся по отношению к расходам, утверждённым на начало 2023 года, так и по отношению к показателям, сложившимся на окончание 2023 года

Что касается расходов бюджета, то основную долю средств, более 97%, направят на финансирование территориальной программы Обязательного медицинского страхования. Также предусмотрено финансирование, покрывающее лечение иногородних граждан, оплату профессионального образования медработников, приобретение и ремонт медицинского оборудования.