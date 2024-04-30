Появились новые подробности смертельной аварии в Сараевском районе, где подросток на автомобиле насмерть сбил велосипедиста

Стало известно, где нашли машину, на которой 16-летний подросток из Рязани насмерть сбил 47-летнего мужчину в Сараевском районе. Информацию рассказал местный житель редакции YA62.ru и прислал фото автомобиля ВАЗ-2115.

Мужчина сообщил, что машину нашли не в реке, а на помойке. Также он утверждает, что в момент аварии подросток был пьян, и в таком состоянии его с друзьями повезли на допрос.

Ранее были сведения, опровергающие версию о пьяном подростке. Пока официального подтверждения ни той, ни другой информации редакция не располагает.

Напомним, авария произошла 29 апреля около 21 часа в селе Меньшие Можары на улице Советской. 16-летний житель Рязани за рулём «ВАЗ 21150» наехал на 47-летнего местного жителя. В итоге велосипедист получил травмы, он скончался на месте происшествия.