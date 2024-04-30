Вторник, 30 апреля, 2024

В трех районах области ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Автор: Кристина Аманн

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Фото от пресс-службы минтранса

В Рязанской области в трех районах области приступили к ремонту дорог и мостов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В Путятинском районе ремонтируют железобетонный мост через реку Тырница. Это единственный асфальтированный подъезд к селу Большая Екатериновка.

На месте ремонта установлены информационные щиты и предупреждающие знаки. Движение транспорта организовано по одной стороне моста. Завершить ремонт планируют до конца сентября.

В Ермишинском районе ремонтируют нескольких участков региональной автодороги Ермишь — Мердушь — Спас-Раменье – Тупик. Общая протяженность объекта составляет 4,8 км.

Дорожники ремонтируют участки от райцентра до поворота на поселок Гарь и главную улицу в селе Мердушь, где располагается фельдшерско-акушерский пункт. Также отмечается, что по этой дороге дети из сел Спасско-Раменье и Мердушь едут в школу в поселок Ермишь. Полностью завершить ремонт дороги планируют в третьем квартале текущего года.

В Сараевском районе приступи к капитальному ремонту автодороги Островка – Белоречье. Протяженность объекта  — 6 км.

Это единственная дорога с твердым покрытием, которая ведет к селу Белоречье. Она обеспечивает доступ к сельскому дому культуры. Кроме того, дорога является частью школьного маршрута: дети из Белоречья едут на учебу в среднюю школу, расположенную в селе Борец.

Отмечается, что сейчас эта дорога щебеночная. По проекту на объекте специалисты заменят слои существующей дорожной одежды, устроят несколько слоев асфальтобетона, укрепят обочины и обустроят проезжую часть: нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

Завершить капремонт дороги планируется в сентябре 2023 года.

В трех районах области ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
В трех районах области ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
В трех районах области ремонтируют дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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