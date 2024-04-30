Вторник, 30 апреля, 2024

В Рязани на Почтовой запретили передвижение на электросамокатах

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

На улице Почтовая в Рязани запретили движение электросамокатов. Об этом сообщает администрация города Рязани. Со стороны ул. Ленина, ул. Мюнстерская и пл. Ленина уже установили запрещающие дорожные знаки 3.25 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».

Также движение электросамокатов полностью запрещено в Верхнем городском парке. На бульваре имени Скобелева, сквер 50-летия Октября, ул. Гагарина действует ограничение скорости движения самокатов 10 км/ч.

Также ограничение скорости 15 км/ч действует в Нижнем городском парке, сквере на улице 26 Бакинских Комиссаров, сквере имени академика В.Ф. Уткина, Кремлевском парке, на Бульваре Победы, Первомайском проспекте от д. 29/1 до д. 37, от д. 54 до д. 66 и на части Лыбедского бульвара.

Скорость электросамокатов ограничивается до 20 км/ч на части Лыбедского бульвара, в Центральном парке культуры и отдыха, в районе Лесопарка.

Все ограничения показаны в приложении операторов электросамокатов.

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