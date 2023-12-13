Во втором чтении депутаты приняли закон о бюджете Рязанской области на предстоящую трёхлетку

Депутаты регионального парламента в среду, 13 декабря, приняли закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» во втором чтении. Законопроект поступил в Рязанскую областную Думу 30 октября в электронном виде и прошел все установленные этапы. Документ был вынесен на публичные слушания с участием общественности, обсуждался на заседаниях профильных комитетов.

В ходе рассмотрения проекта бюджета министр финансов Рязанской области Марина Наумова отметила, что изменились его основные параметры в связи с дополнительным распределением ко второму чтению проекта федерального бюджета межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. Рязанская область получит еще 25,2 млрд рублей на предстоящий трехлетний период. С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 91,6 млрд рублей, расходы – 91,9 млрд рублей, на плановый период 2025 и 2026 годов соответственно: доходы – 83,3 млрд рублей и 91,3 млрд. рублей, расходы – 83,7 млрд рублей и 91,3 млрд рублей. Размер дефицита не изменился, на 2024 год – 0,3 млрд рублей. Таким образом, верхний предел государственного внутреннего долга не превысит предельного значения, установленного Бюджетным кодексом РФ. Приоритетом расходов бюджета остается исполнение социальных обязательств региона, в том числе на выплату заработной платы, оказание мер социальной поддержки и обеспечение деятельности бюджетных учреждений, оказывающих услуги населению.

Областной бюджет на 2024-2026 годы сформирован в программном формате. В предстоящем трехлетнем периоде будут реализовываться 24 государственных программы. Программные расходы на 2024 год составляют более 87 млрд. рублей, их доля в расходах областного бюджета – 95 %. В рамках госпрограмм региона будут реализовываться мероприятия 13 национальных проектов. В следующем году на это предусмотрено более 17 млрд рублей. Большая часть этих средств – более 90% будет направлена на реализацию пяти проектов: «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

Глава минфина Марина Наумова, представляя законопроект, подчеркнула, что, несмотря на приоритет выполнения социальных обязательств, бюджетом предусмотрены и средства на дальнейшее развитие региона. В частности, реализация такого инструмента «инфраструктурного меню», как использование высвобождающихся средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Средства в сумме 1,9 млрд рублей будут направлены на строительство инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.

Сохранена в следующем году и государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства и других значимых отраслей экономики.

В целом проект областного бюджета сбалансирован по расходам и источникам их финансирования, учитывает социальные обязательства региона, а также реализацию национальных целей и задач, установленных указами Президента России. Принятый Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в установленном порядке будет направлен для подписания губернатору Рязанской области.