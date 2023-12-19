Вторник, 19 декабря, 2023
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Депутат облдумы рассказал о преображении Сасовского краеведческого музея

7info
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Депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков посетил открывшийся после ремонта Сасовский краеведческий музей и рассказал о его преображении.

«Краеведческий музей нашего города — не только хранитель истории, но и активный участник общественной жизни города, — написал Рожков ВКонтакте. — Здесь с самого раннего детства прививается любовь к историческому наследию и культуре, а разнообразные акции, мероприятия, встречи неизменно вызывают широкий резонанс. Благодаря ежедневному и кропотливому труду работников музея реализуются уникальные проекты и образовательные программы.

Сегодня с удовольствием посетил открытие Сасовского Краеведческого Музея после проведения капитального ремонта. Провести ремонт удалось по нацпроекту „Культура“. Из федерального, регионального и местного бюджетов на обновление одной из главных достопримечательностей Сасова выделили около 40 млн руб. Строители заменили окна, системы отопления, электро- и водоснабжения, провели ремонт помещений, установили новые охранные и противопожарные системы безопасности, видеонаблюдение. На техническое оснащение музея выделили 6,7 млн руб.

В рамках программы „Поддержка местных инициатив“ преобразили территорию музея. Появились дорожки из тротуарной плитки с нашим брендовым узором в виде каната, уличные фонари, удобные стилизованные лавочки и урны. Установили уникальный музыкальный инструмент „Звонница из плоских колоколов — бил“, печь с дровницей, выставочные стойки с фотографиями, отражающими вехи истории и развития Сасовского края».

Депутат облдумы рассказал о преображении Сасовского краеведческого музея

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