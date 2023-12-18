Понедельник, 18 декабря, 2023
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В Сасове после ремонта открыли краеведческий музей

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Фото: сообщает телеграмм-канал правительства Рязанской области
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В Сасове открыли модернизированный краеведческий музей. Его ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Культура».

В здании сделали капитальный ремонт, отремонтировали фасад, обновили электро- и водоснабжение, канализацию, отопление и смонтировали архитектурную подсветку. Рядом со зданием благоустроили территорию.

Изменения коснулись и оснащения музея – туда закупили проекторы, компьютерную технику, подиумы, системы хранения, стенды, витрины, стеллажи и мультимедийный комплекс. Внутри также появилась сувенирная лавка, где продаются работы местных мастеров.

Всего на ремонт музея было выделено 46 миллионов рублей, сообщает телеграмм-канал правительства Рязанской области.

Напомним, в 2023 году на развитие учреждений культуры в Рязанской области направили 856 миллионов рублей.

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