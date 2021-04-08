Что произошло в этот день, 8 апреля?

В этот день, 8 апреля родились Игорь Акинфеев и Елена Степаненко.
Елена Степаненко
Елена Степаненко родилась в 1953 году в Сталинграде. После окончания школы переехала в Москву и поступила в ГИТИС.
С 1979 года Степаненко работала Московском театре эстрады, где пародировала многих актеров. Там она играла вместе с Евгением Петросяном. В 1985 году они поженились.
Елена Степаненко стала лицом популярных юмористических передач «Аншлаг», «Голубой огонёк» и «Кривое зеркало». В январе 1995 года ей присвоили звание «Заслуженный артист РФ».
Игорь Акинфеев
Известный футболист родился в 1986 году в городе Видное Московской области.
Футболом вратарь занимается с четырех лет, а уже со второй тренировки встал в ворота. После первой игры за основной состав ЦСКА в чемпионате России Акинфеев был вызван в главную сборную страны.
У Игоря Акинфеева есть жена и трое детей. Российский футболист шестикратный Чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России и обладатель Кубка УЕФА.
Так же в этот день:
- в 1990-м году на американском канале ABC начат премьерный показ сериала «Твин Пикс».
- в 1994-м году найдено тело Курта Кобейна, скончавшегося три дня назад.