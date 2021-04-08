Что произошло в этот день, 8 апреля?

В этот день, 8 апреля родились Игорь Акинфеев и Елена Степаненко.

Елена Степаненко

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Елена Степаненко родилась в 1953 году в Сталинграде. После окончания школы переехала в Москву и поступила в ГИТИС.

С 1979 года Степаненко работала Московском театре эстрады, где пародировала многих актеров. Там она играла вместе с Евгением Петросяном. В 1985 году они поженились.

Елена Степаненко стала лицом популярных юмористических передач «Аншлаг», «Голубой огонёк» и «Кривое зеркало». В январе 1995 года ей присвоили звание «Заслуженный артист РФ».

Игорь Акинфеев

Известный футболист родился в 1986 году в городе Видное Московской области.

Футболом вратарь занимается с четырех лет, а уже со второй тренировки встал в ворота. После первой игры за основной состав ЦСКА в чемпионате России Акинфеев был вызван в главную сборную страны.

У Игоря Акинфеева есть жена и трое детей. Российский футболист шестикратный Чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России и обладатель Кубка УЕФА.

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