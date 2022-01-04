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Вторник, 4 января, 2022
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Что есть красота и почему её обожествляют люди?

7info7

 В океане шедевров Рязанского художественного музея портрет Марии Васильевны Шиловской занимает особое место.  О его создании и пути в музей рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

 —   На портрете салонного художника Ипполита Робильяра изображена Мария Васильевна Шиловская – супруга морского офицера, владельца имения Глебово, расположенного в Сапожсковском районе Рязанской губернии. Именно там был обнаружен шедевр.

Мария Васильевна была не только очень красивой, но и удивительно талантливой. Она была дочерью губернатора Сибири, воспитывалась в закрытом Екатерининском институте в Санкт-Петербурге, увлекалась музыкой, обладала бархатным контральто.

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В её музыкальной гостиной, расположенной на улице Тверской в Москве, собирались творческие люди, имена которых известны нам, жителям 21 века.

Её вокальное мастерство совершенствовал Даргомыжский. Поклонники собирались послушать Шиловскую на любительских концертах. Проводником в мир музыки Машеньки был сам Михаил Глинка. Очарованный обаянием, красотой, умом и талантом великий Петр Ильич Чайковский посвящал ей романсы.

Портрет, находящийся в Рязанском художественном музее, написан пастелью, которая очень хрупка, капризна и прихотлива.

Когда его перевозили из Сапожка, то опасаясь повреждений, упаковали в раму с толстым зеркальным стеклом.

Портрет доехал до Рязани в целости и сохранности и занял достойное место в музейной экспозиции. Мягкий колорит, изящество и грациозность позы, спокойный взгляд неизменно привлекают взгляд зрителей.

  • Что есть красота и почему её обожествляют люди?
  • Что есть красота и почему её обожествляют люди?
  • Что есть красота и почему её обожествляют люди?
  • Что есть красота и почему её обожествляют люди?
  • Что есть красота и почему её обожествляют люди?

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