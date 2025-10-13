Четыре превышения ПДК сероводорода и одно оксида азота выявили за неделю в Рязани. Об этом сообщает Министерство природопользования Рязанской области.

С 6 по 12 октября в Рязани проводился мониторинг атмосферного воздуха. Отбор и анализ проб атмосферного воздуха передвижной экологической лабораторией министерства проводится по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород, диоксид серы, озон, аммиак, формальдегид, метан, фенол.

По результатам отбора и анализа проб атмосферного воздуха 7 октября в районе Восточного промузла передвижной лабораторией выявлены превышения ПДК сероводорода. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,8 ПДКмр.

В городе работают стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, установленные в мкр. Канищево, Дашково-Песочня, в районе Рязанского Кремля.

Отбор проб воздуха постами ведется круглосуточно, в автоматическом режиме по компонентам: оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

7 октября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,46 ПДКмр.

8 октября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 1,45 ПДКмр.

11 октября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Канищево, выявлены превышения ПДК оксида азота. Уровень концентрации оксида азота в атмосферном воздухе составил 1,70 ПДКмр.

12 октября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлены превышения ПДК сероводорода. Уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 2,39 ПДКмр.

Результаты замеров были направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.