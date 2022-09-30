Чемпионат ЦФО баскетбольный клуб «Рязань» начнёт домашними поединками 1 и 2 октября с БК «Тверь»

Баскетбольный клуб «Рязань» ударными темпами ведет подготовку к новому сезону, который начнется в первый день октября. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В этот день действующий чемпион ЦФО в спорткомплексе Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) будет принимать БК «Тверь», начало игры в 16:00. На следующий день состоится повторный поединок этих соперников (начало — в 12:00).

В последнее время размеренную жизнь спортклубов всерьез пошатнула пандемия коронавируса. По этой причине почти два года на домашние поединки баскетбольного клуба «Рязань» был ограничен доступ болельщиков, которым приходилось следить за достижениями своих любимцев в режиме онлайн. В новом сезоне уже ничто не помешает поклонникам команды вживую наслаждаться победами, их горячая поддержка непременно поможет «зубрам» покорить новую высоту.

Избавившись в прошлом году от ветеранов, баскетбольный клуб «Тверь» искусственно омолодил свои ряды. Поначалу юным тверичам приходилось несладко, но уже к концу турнирной дистанции они сделали в своем развитии заметный шаг вперед. Баскетбол в городе входит в число наиболее любимых видов спорта, поэтому болельщики с нетерпением ждут возвращения своей команды в число ведущих. Предстоящий чемпионат должен дать ответ, верна ли концепция развития клуба.