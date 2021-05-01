Брянский чиновник посоветовал пенсионеру жаловаться на свалку Путину

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В Трубчевске чиновник из местной администрации посоветовал местному жителю жаловаться на свалку возле дома президенту России Владимиру Путину, пишет портал «Брянские новости».

Сообщается, что горожанин попросил убрать стихийную свалку на улице, которая называется «Рвом Степана Разина».

«Пишите Путину», – ответил он пенсионеру.

Местная жительница рассказала, что ее семья вынуждена каждый день собирать мусор, который кидают другие горожане. Люди удивляются равнодушному отношению чиновников к загрязнению города.