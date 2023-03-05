Десятилетний мальчик Федор рассказал, что встретившийся детям по пути мужчина на тракторе отказался помочь им убежать от диверсантов, написал МК.

Ранее он сообщил, что злоумышленники начали стрелять по машине, в которой он с другими ребятами направлялся в школу. В результате погиб водитель. Мальчик незамедлительно принял решение бежать в лес, чтобы спасти себя и остальных.

«Мы пошли через лес в другое село. Ехал трактор, мы его остановили и сказали: «Довезите». Он сказал: «Я вас не повезу» и поехал дальше», – отметил Федор.

В итоге детей подобрала и увезла безопасное место следующая попутная машина.

Сейчас мальчик находится в больнице. После проведенной операции он чувствует себя лучше.

Нападение произошло утром 2 марта. В результате атаки диверсантов, пришедших с территории Украины, погибли двое мужчин, пострадал ребенок.