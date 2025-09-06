Большегрузы ускоряют разрушение Солотчинского моста через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.

С февраля 2025 года на Солотчинском мосту через Оку ограничена максимальная нагрузка для грузового транспорта до 30 тонн.

Несмотря на ограничения, установленные дорожные знаки, некоторые водители большегрузов продолжают нарушать правила. Перегруз автомобиля создает дополнительную нагрузку на мост, что ведет к его ускоренному износу и разрушению.

В ходе рейда сотрудники ГАИ остановили несколько автомобилей с перегрузом. Их владельцам предстоит оплатить штраф.

Напомним, мост через реку Оку на Солотчинском шоссе находится в предаварийном состоянии. 29 июля на объекте вышел из строя деформационный шов — один из ключевых элементов конструкции моста.