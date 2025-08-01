Минтранс: мост через Оку на Солотчинском шоссе в Рязани в предаварийном состоянии

Министерство транспорта Рязанской области сообщило, что мост через реку Оку на Солотчинском шоссе находится в предаварийном состоянии.

29 июля на объекте вышел из строя деформационный шов — один из ключевых элементов конструкции моста. Для обеспечения безопасности и сохранения пропускной способности дорожными службами были оперативно выполнены аварийно-восстановительные работы.

Сейчас движение по правой полосе в направлении Рязани ограничено: разрешённая скорость — не более 20 км/ч.

До 15 августа эксперты подготовят предложения по капитальному ремонту повреждённого участка.

Водителям рекомендуется использовать понтонные переправы вблизи населённых пунктов Фатьяновка и Троица Спасского района в качестве альтернативных путей объезда.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться в диспетчерскую Дирекции дорог Рязанской области: +7 (910) 060-60-05, +7 (4912) 60-60-62

Следите за обновлениями и соблюдайте осторожность при движении по данному участку.