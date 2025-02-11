Более 5,5 тысяч рязанских медиков получили специальные соцвыплаты в 2024 году

В 2024 году 5,5 тысяч медиков получили специальные социальные выплаты от Отделения Социального фонда России по Рязанской области. На обеспечение этих целей было направлено более 1,04 миллиарда рублей.

Данная мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

С 1 марта 2024 года размер ежемесячных социальных выплат медицинским работникам был увеличен. В селах и поселках, где живет меньше полусотни тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей составляет до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала — до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата производится в размере до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала — до 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с количеством проживающих более 100 тысяч человек максимальный месячный размер выплаты врачам составит 18,5 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 8 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от категории работника и вида медорганизации, входящей в государственную или муниципальную системы здравоохранения

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Напомним, что обращаться за выплатой в Отделение СФР по Рязанской области не требуется. Средства поступают на счета медработников по итогам каждого месяца на основании сведений, представленных медицинскими организациями. Всем получателям меры поддержки на портале Госуслуг направляется уведомление о сумме выплаты и фактически отработанных часах.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра СФР по телефону — 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45).