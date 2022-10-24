«Боялся увидеть глаза»: убийца рассказал, как расправился с девушкой в Калининграде

Убийца жительницы Калининграда рассказал подробности нападения, пишет Клопс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мужчина познакомился с погибшей на сайте знакомств в 2021 году. Они начали встречаться, а затем возлюбленный и ее маленькому сыну. Прошлой зимой пара начала ссориться и вскоре разошлась.

Однако молодой человек продолжил ухаживать за девушкой. В феврале этого года возлюбленный пришел к ней в гости. Калининградка призналась, что любит парня, но они не быть вместе.

На допросе молодой человек отметил, что расстроился и «впал в ступор». Он схватил кухонный нож и как минимум десять раз ударил потерпевшую. Злоумышленник признался, что положил на лицо жертвы подушку, чтобы не видеть ее глаза во время расправы.

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