Понедельник, 24 октября, 2022
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«Боялся увидеть глаза»: убийца рассказал, как расправился с девушкой в Калининграде

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Убийца жительницы Калининграда рассказал подробности нападения, пишет Клопс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мужчина познакомился с погибшей на сайте знакомств в 2021 году. Они начали встречаться, а затем возлюбленный и ее маленькому сыну. Прошлой зимой пара начала ссориться и вскоре разошлась.

Однако молодой человек продолжил ухаживать за девушкой. В феврале этого года возлюбленный пришел к ней в гости. Калининградка призналась, что любит парня, но они не быть вместе.

На допросе молодой человек отметил, что расстроился и «впал в ступор». Он схватил кухонный нож и как минимум десять раз ударил потерпевшую. Злоумышленник признался, что положил на лицо жертвы подушку, чтобы не видеть ее глаза во время расправы.

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