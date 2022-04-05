Благовещение 7 апреля: традиции и приметы праздника, что можно и нельзя делать

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение — один из двенадцати двунадесятых, самых важнейших праздников. Согласно библейскому сюжету, именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил с вестью о том, что через 9 месяцев она родит сына, который станет Спасителем человечества.

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Мария с самого детства была воспитана в кротости и молитве. В возрасте 16 лет она была обручена со своим дальним родственником плотником Иосифом. Под предлогом замужества он взял к себе на попечение девушку и стал о ней заботиться. Сама Богородица ещё в совсем юные годы дала обет безбрачия. Кстати, тогда уже существовало поверье, что одна из девушек, чистых душой и телом, станет матерью Спасителя. И когда архангел Гавриил явился к Марии со словами «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!», девушка очень удивилась, так как не ожидала, что эта участь выпадет именно ей.

Раньше у Благовещения были другие названия: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления. Благовещением день 7 апреля начали называть только в VII веке.

В русской православной традиции праздник Благовещения принято отмечать тихо, в узком семейном кругу, так как он приходится на Великий Пост. Люди ходят в храмы, молятся, а затем собираются за столом. Есть ещё одна традиция — выпускать в небо голубей, которые якобы несут с собой молитвы на небо. У Богородицы в этот день просят помощи в зачатии ребёнка, семейного благополучия, понимания в семье, здоровья.

Что нужно делать на Благовещение

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7 апреля нужно посетить храм, поставить свечки за здоровье и упокой родных и близких. Тем, кто в силу каких-либо обстоятельств не может посетить службу, велено молиться дома.

Благовещение — это время, когда важно нести друзьям и близким благие вести. Откажитесь от сплетен и выяснений отношений, вспоминайте с ними только самое хорошее.

Сегодня приветствуются занятия благотворительностью. Обязательно нужно помогать тем, кто нуждается в помощи, заступаться за немощных, подавать милостыню бедным.

Если сорок раз до полуночи супруга назвать «милый», в семье никогда не будет конфликтов и неурядиц.

Что нельзя делать на Благовещение

Уборку, стирку и готовку лучше отложить на другой день. Посвятите праздничный день молитве и душевному общению.

Девушкам не стоит заплетать в праздничный день косы — можно «завязать в узел» своё счастье.

Кстати, свечи в доме на Благовещение лучше не зажигать. Существовало поверье, что в дом в этот праздник приходит ангел. С собой он несёт радость и достаток, но яркий свет свечи может его отпугнуть.

Народные приметы 7 апреля

Если на Благовещение солнечно и тепло, лето будет погожим и урожайным;

Снег и мороз на Благовещение сулят холодное и дождливое лето;

Если случается на Благовещение аномальное тепло, то на Пасху, наоборот, жди холода;

Дождливый день — к полноводным рекам и хорошему клёву;

Если 7 апреля услышал грозу, то уродятся зерновые;

Птицы возвращаются — лето с собой несут;

Если журавли высоко в небе кружат, то погода испортится;

Ласточки летают низко над полем, к хорошей и тёплой весне;

Именины 7 апреля отмечают люди с именем Тихон.

Считается, что в ночь на Благовещение снятся сны-указатели, посланные высшими силами. Они покажут, что надо преодолеть на пути при решении задач, куда надо правильно направить энергию, чтобы она свободно текла и не пропадала зря. Также сны проверяют внутренние силы человека