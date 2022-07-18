«Безобразие:» Гладков резко высказался о ситуации с ремонтом в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал ситуацию с ремонтом некоторых объектов в регионе, пишет Бел.Ру.

Ему напомнили о работах в детском саду № 32 «Дружные ребята» в Старом Осколе, которые должны закончится к концу года. Однако, деньги на благоустройство территории предусмотрены не были, для этих целей требуется отдельное финансирование.

«Терпеть это безобразие, которое с глаголевских времен идет, уже сил нет. Полтора года прошло, как в ЦМИ сделали ремонт. Забыли в смету поставить ремонт кровли, потом удивлялись, почему она течет. Делайте, как себе дома строите и квартиры ремонтируете. С таким отношением», – призвал Гладков.

Губернатор обозначил проблему некачественной подготовки проектно-сметной документации. При этом он отметил, что в случае такой некомпетентности искать дополнительные деньги подрядчикам придется искать самим.