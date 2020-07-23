Младенец, найденный в мусорном баке в Рязани, не был убит

Младенец, которого обнаружили в мусорном баке на улице Тимуровцев, не был убит. Об этом сообщил руководитель регионального СУ СК РФ Владимир Никешкин в эфире канал ТКР.

Главный следователь Рязанской области отметил, что ребёнок родился мёртвым. Это установили судмедэксперты.

Младенец погиб в утробе матери. Это заключение врачей. Преступления здесь нет, — сказал Никешкин.

Следователи продолжают искать мать младенца. Напомним, труп новорождённой девочки в мусорном контейнере обнаружили 8 июня этого года. Тело обнаружил мужчина без определённого места жительства.