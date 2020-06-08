В мусорном баке в Рязани обнаружили тело младенца

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В понедельник, 8 июня, в Рязани обнаружили в мусорном контейнере труп новорожденной девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Тело ребёнка нашли днём в мусорном баке во дворе домов №5 и №6 на улице Тимуровцев. Сейчас следователи проводят проверку. В ходе неё эксперты установят причину смерти девочки, также будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Всех жителей Рязани, которые могут помочь следователям, просят звонить по телефонам: 8 (4912) 96-09-63, 8 – 910-622-67-00 или 02.