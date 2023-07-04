Бессмертная классика и любимые герои: Рязанский театр юного зрителя представил «Бесприданницу»

30 июня Рязанский ТЮЗ представил свою версию известной пьесы Островского «Бесприданница». Премьера состоялась на сцене Рязанского театра драмы.

Зал оказался заполнен зрителями, и как только прозвенел третий звонок, сцена была озарена светом прожекторов. В первые же секунды благодаря колоритной авторской подаче актёров, притом блестящему умению работать с первоисточником, гости постановки погрузились в историю: раз за разом разносился восторженный или саркастический смех, порой озадаченные перешептывания. В первом акте отчётливо было видно мастерское обращение с темпом повествования: моменты комедийной расторопности сменялись размеренными рассуждениями, монологами и лёгкой меланхолией.

В центре всего этого находилась Лариса – главная героиня пьесы, светлый образ в окружающей дымной, – в прямом и переносном смыслах, – действительности. За трагедией её личности, юной, хрупкой и честной, наблюдать было особенно тяжело. Однако и остальные персонажи вызывали целый спектр эмоций, от злобы и пренебрежения до сочувствия и тоски.

Каждый актёр, безусловно «прочувствовавший» своего героя, выстроил характерный образ, что по-своему приковывал взгляд и цеплял, интриговал и вводил в замешательство, ступор, бешенство и многое-многое другое. Внимания заслуживают и костюмы, передающие дух времени, что оттеняли характеры да и попросту радовали глаз. Героев Островского в постановке, возможно даже ненамеренно, очеловечили, и это придало как каждому из них, так и повествованию в целом особый шарм.

После небольшого антракта история стала разворачиваться всё стремительнее и суетливее, подготавливая зрителей к развязке. Трагикомедийная составляющая пьесы начала прослеживаться всё отчётливее: глумливое поведение Паратова и возрастающее отчаяние Карандышева, спор Кнурова с Вожеватовым, взаимоотношения Ларисы с матерью и, что самое главное, с самой собой – всё это держало в напряжении до последней секунды.

«Жестокий романс» прозвучал на сцене, и это стало началом конца. Близилась кульминация. Речь главной героини, отражающая утрату всяких иллюзий, мечтаний и надежд, а после неё – выстрел. Весь зрительный зал замер от леденящего душу ужасом звука.

Нельзя не отметить то, как авторские нововведения и уникальное прочтение исходного материала преобразили историю. Написанная, казалось бы, так давно, она отозвалась в сердцах присутствующих. И пусть дело не только в нововведениях, но и вечности поднятых в произведении тем, нельзя умалить заслуги труппы. По завершении пьесы актёров буквально осыпали цветами и долго-долго не хотели отпускать со сцены, благодаря громкими аплодисментами.

«Бесприданница» в исполнении артистов Рязанского ТЮЗа понравится как ценителям пьесы, так и людям, ещё не знакомым с произведением-первоистичником. Безграничные эмоции и впечатления – вот самое главное, что вынес каждый зритель, покидая стены театра.