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Вторник, 8 февраля, 2022

Беременная женщина с двухлетним сыном родила в коллекторе

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Беременная женщина с двухлетним сыном родила в коллекторе

7info
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В городе Дзержинске Нижегородской области беременная женщина с двухлетним сыном ночью спустилась под мост и родила ребёнка в коллекторе. Об этом сообщает «Подъём».

Сожитель роженицы ждал рядом на трубе. По словам мужчины, их выгнали из дома. В роддом женщина идти не захотела.

Сотрудники экстренных служб подняли из колодца 2-летнего мальчика, затем мать с новорожденным.

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Женщину с детьми отправили в больницу, с отцом работает полиция.

Непонятно как беременной, без лестницы, с ребёнком удалось спуститься в колодец.

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