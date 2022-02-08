Беременная женщина с двухлетним сыном родила в коллекторе

В городе Дзержинске Нижегородской области беременная женщина с двухлетним сыном ночью спустилась под мост и родила ребёнка в коллекторе. Об этом сообщает «Подъём».
Сожитель роженицы ждал рядом на трубе. По словам мужчины, их выгнали из дома. В роддом женщина идти не захотела.
Сотрудники экстренных служб подняли из колодца 2-летнего мальчика, затем мать с новорожденным.
Женщину с детьми отправили в больницу, с отцом работает полиция.
Непонятно как беременной, без лестницы, с ребёнком удалось спуститься в колодец.