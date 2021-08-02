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Понедельник, 2 августа, 2021
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Белгородцы записали видео с призывом не строить в их районе дома для сирот

Никита Брыкин
Белгородцы записали видео с призывом не строить в их районе дома для сирот
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В Белгороде жители улицы Южной записали видеообращение, в котором попросили не строить рядом с ними дома для детей-сирот, пишет Бел.Ру.

По их мнению, выбранный для строительства участок не предназначен для благоустроенного жилья. Белгородцы обратили внимание на отсутствие достаточно развитой для этого социальной инфраструктуры.

«Школа переполнена. Мы считаем, что таких детей, которые обижены так называемыми родителями, еще обижает и государство», – считают жильцы.

В мэрии Белгорода отметили, что территорию вокруг новых домов благоустроят, а повышение численности населения увеличивает шансы на скорейшее развитие инфраструктуры.

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