Астрологи вычислили самых несносных жён по гороскопу

Астрологи определили, представительницы какого знака зодиака становятся невыносимыми жёнами

Астрологи пришли к выводу, что самые скандальные и несносные жёны – представительницы знака Скорпиона. У женщин, рождённых под этим знаком, будут ходить «по струнке» все члены семьи.

Как передаёт «Пятый канал», женщины-скорпионы, по оценкам астрологов, строптивы и часто норовят кого-нибудь ужалить. Совладать с ними непросто: они чувствуют себя некомфортно, когда что-то идёт не по их правилам.

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Больше всего женщины-скорпионы не подходят мужчинам-водолеям. Так как у этих знаков несхожие темпераменты, их союз обречён на размолвки и раздражение. Наилучшей парой Скорпионов являются представители знаков Рыбы и Стрелец.

Ранее астролог определила опасный день в конце января.