Астролог вычислила особенный день в конце января

С 14 января по 4 февраля ожидается пора ретроградного Меркурия. Этот период астрологи считают особенным и советуют отказываться от ведения серьёзных проектов и попыток начать жизнь с чистого листа, смены окружения или работы. Однако время ретроградности можно использовать с пользой для себя. Так, астролог Наталья Баранова высчитала особенный день, который может серьёзно изменить наши судьбы в положительную сторону.
Речь идёт о 29 января, когда Меркурий соединится с Плутоном. Это отличное время для того, чтобы покончить со старыми проблемами и обидами, сжечь за собой мосты, избавиться от всего, что не устраивает.
Астролог советует всем, кто жаждет изменений, действовать именно в эту дату. В противном случае шанс может быть безвозвратно утерян, передаёт слова Барановой WMJ.
Ранее астролог рассказала, как пережить наступающий ретроградный Меркурий.
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