Астролог рассказала, как пережить наступающий ретроградный Меркурий

В 2022 году астрологи прогнозируют несколько периодов ретроградности Меркурия. Первый начнётся уже совсем скоро, 14 января, и продлится до 4 февраля. Астролог Маргарита Тренькина рассказала WMJ, как пережить этот период и на кого ретроградный Меркурий имеет влияние.

По словам Тренькиной, многие уверены, что в период ретроградности Меркурия «мир сходит с ума»: люди глупеют, техника начинает ломаться, общение не складывается, любое начинание обречено на провал.

— Это, конечно, не так. Степень влияния ретроградного Меркурия на человека зависит в первую очередь от его личного гороскопа. Возможно, человек родился в период ретроградности Меркурия, и тогда для него это время может быть весьма продуктивным и удачным, — сообщает астролог.

Однако представителям всех знаков зодиака в точки стационарности — с ночи 13.01 по утро 15.01 и с 03.02 до 05.02 – не стоит планировать важные дела. Например, проводить переговоры, заключать контракты, начинать новые дела, менять работу и отправляться в поездки. Нужно поменьше обещать и не делать поспешных выводов.

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Остального время ретроградного Меркурия отлично подходит для закрытия ранее начатых дел, анализа поступков. Кроме того, этот период даст нам возможность поработать над ошибками, найти выходы из сложных жизненных ситуаций, разобраться с долгами и хвостами по учёбе.

Ранее нумеролог назвала благоприятные месяцы и даты для свадеб в 2022 году.

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