Астрологи назвали знаки зодиака самых известных серийных маньяков

Астрологи вычислили, представители каких знаков зодиака могут оказаться серийным маньяком. Три знака зодиакального круга отличаются неуравновешенностью и жестокостью. Именно под этими знаками родились жесточайшие маньяки и серийные убийцы в истории человечества.

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Самый «популярный» в преступной среде астрологический знак – Рак. Раки вспыльчивы и агрессивны. В порыве ярости и ревности они способны на страшные вещи. Под знаком Рака родился Томми Линн Селлс, лишивший жизни как минимум 70 человек.

Склонностью к садизму отличает Скорпионов. Зачастую со своими внутренними демонами им тяжело мириться, и порой злоба вырывается у представителей этого знака наружу. Скорпионом был один из самых жестоких убий и насильников Леонардо Лейк.

Неуравновешенная психика, изощрённость и мстительность свойственны Стрельцам. Под знаком Стрельца родился серийный маньяк Тед Банди. По разным версиям, от его рук в муках погибли от 30 до 100 человек.

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Отметим, что связь даты рождения и склонность к насилию научно не доказаны. Астрологи, как правило, делают свои выводы на основе совпадений, пишет ФАН. На становление личности маньяка влияет множество факторов, среди которых гороскоп далеко не на первом месте.