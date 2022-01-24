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Понедельник, 24 января, 2022
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Астролог перечислила три признака надвигающейся смерти

7info7

Астролог и провидица Алёна Никольская перечислила признаки, которые могут свидетельствовать о скорой смерти. На них стоит обратить внимание, если вы верите в приметы, передаёт WMJ.

Первое, что стоит отнести к тревожным сигналам, — появившиеся в поведении человека покорность и отсутствие воли к жизни. От тех, кого скоро не станет, веет холодом. Как правило, те, кому суждено умереть, продолжают выполнять повседневные дела, но выглядят безрадостными и поникшими. Также перед смертью человека родные начинают видеть его во снах умершим или живым, но уходящим вдаль и зовущим за собой.

Стоит также присмотреться к фотографиями человека, поведение которого в последнее время вызывает у вас опасения. Если он получается на снимках нечётко, это может стать предвестником скорой кончины.

— Но если вы включите свою любовь, включите свою помощь, заинтересуете как-то человека, покажете, что ему есть ради чего жить, у вас есть все шансы подарить человеку долгие годы жизни, — считает астролог.

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