Бывший ректор Рязанского государственного университета имени Есенина Андрей Минаев работает на новом месте. Теперь он декан исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ). О том, что изменилось в жизни учёного, он рассказал главному редактору РИА «7 новостей» Надежде Майоровой.

Мы общаемся с Вами накануне Дня учителя. Знаю, что Вы, имея большие научные достижения, в первую очередь ощущаете себя педагогом, учителем, ваша супруга тоже педагог. Скажите, насколько близко Вы сейчас общаетесь с учителями общеобразовательных школ ДНР, что их волнует? Как чувствуют себя школьники — дети войны XXI века?

Мы работаем в Донецком национальном университете чуть более месяца. Пока эмоциональная сторона происходящего с нами преобладает над рациональной. Могу сказать уверенно, Донецк — это тот город, в котором мы должны были оказаться сегодня, город, в котором мы нужны, в котором нам интересно, где мы можем продолжить реализовывать себя как педагоги, учителя.

С учителями школ я общаюсь не часто, в силу дистанционного характера работы, но проблемы развития школьного образования не могут не волновать. Сейчас с коллегами по историческому факультету ДонНУ начинаем работу по открытию исключительно востребованных здесь сегодня направлений подготовки: «История и Обществознание», «История и Организация детского и молодёжного движения». Преподаватели факультета примут активное участие в работе по профессиональной переподготовке учителей истории и обществознания в самое ближайшее. время.

Что касается учителей, так же, как и всех дончан, с которыми мне удалось общаться, пусть и кратко, мимолётно, могу сказать со всей уверенностью — это мужественные, сильные люди, люди несгибаемой воли, люди высокой культуры, настоящие русские люди, вне зависимости от их национальности, для которых Россия, русский язык, русская культура — подлинные святыни.

Исторический факультет университета, руководство которым для себя считаю большой честью, это коллектив высококвалифицированных преподавателей и мотивированных, стремящихся к получению знаний даже в наших трудных условиях студентов. Через несколько дней пройдут защиты выпускных квалификационных работ демобилизованных студентов-заочников. И это очень хорошие работы! Да, в дистанте! Но без всяких скидок и поблажек для своих воспитанников и самих себя! Так мы работаем!

На факультете сложилась работоспособная, отвечающая современным требованиям структура, состоящая из шести кафедр, нескольких исследовательских центров и лабораторий, пяти студенческих научных обществ.

Говоря о детях войны, скажу, скорее, о студентах. Они взрослее. Многие молодые люди были мобилизованы, часть из них пошла защищать родную землю добровольно, несколько ребят отдали свои молодые жизни за неё. Их имена — наша вечная память и вечная скорбь! Земля Донбасса многократно полита кровью её славных защитников, в ней есть и кровь студентов ДонНУ! Дорога до Донецка из Ростова-на-Дону — это дорога, на которой стоят скромные памятники и величественные монументы, мемориальные комплексы во славу подвигов воинов Великой Отечественной войны. Связь героических времён — смысл величественного монументального комплекса на Саур-могиле. Иного отношения к защите своей Родины на этой героической земле быть не может.

Вы вместе с коллегами из Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина в 2021–2022 гг. реализовывали курсы повышения квалификации для учителей Донбасса. Как воспринимает педагогическое сообщество Донбасса великую русскую историю и великое русское слово? Педагоги готовы быть проводниками этих ценностей для своих учеников?

Я часто вспоминаю своих замечательных товарищей из родного РГУ по совместной работе в Донбассе Ольгу Ефимовну Воронову, Александра Георгиевича Голодова, Петра Владимировича Акульшина, Бориса Витальевича Сафронова и других. Мы делали и делаем важнейшее дело!

Уверен: отношение к Донбассу — отношение к России! Поддержка, защита Донбасса — защита России! Президент РФ Владимир Владимирович Путин, главы ДНР и ЛНР, руководители Херсонской и Запорожской областей подписали исторические договоры о вхождении в состав Российской Федерации. Рад, что вижу все это отсюда, из Донецка!

Что касается восприятия педагогическим сообществом Донбасса русской истории и русского слова, то оно воспринимает их как свою историю, как своё слово. Все, с кем я работаю и общаюсь, никогда не отделяли себя от России, более того, не мыслили себя без России, вне её! Педагоги не просто готовы проводить эти ценности, оставшись здесь на своей родной земле, они уже давно стали их проводниками, защитниками. Убеждён, своим трудом они приумножают эти ценности.

Мы знаем, что с 2014 года Донецк переживает тяжёлые времена. Тем не менее, учебный процесс в Донецком национальном университете не останавливался ни один день, студенты вуза даже сейчас активно проявляют себя, участвуя в международных конкурсах и форумах, преподаватели являются постоянными участниками научных конференций. Какой ценой это достигается?

Цену этому определять не мне. Слишком недолго мы здесь. Все мы живём и работаем. Наши студенты учатся, влюбляются, женятся. Теперь я знаю точно: самое трудное в любой обстановке — просто жить, оставаться самим собой и делать своё дело. И ещё… Скажу, как мужчина. Несмотря на все трудности, самые красивые женщины — дончанки, и… рязанки, конечно же!

Есть мнение, что каждое поколение студентов похоже. И в целом различий найти невозможно. Это молодость, ощущение открытой дороги. Но есть ли контраст в общении со студентами из Рязани и со студентами из Донецка? Какие их цели и ценности? Наверное, некоторым из них пришлось испытать чувство потери в жизни достаточно рано…

На этот вопрос я уже частично ответил! По моему глубокому убеждению, студенты здесь взрослеют раньше. Опасность отбирает у человека годы и в прямом, и в переносном смысле. А ценности те же! Молодость, здоровье, любовь. Наверное, ещё добавлю: жизнь родных и близких, честность и порядочность во всем.

С Вашей точки зрения, насколько сейчас актуально создание площадки диалога студентов из Рязани и Донецка? Если да, то какие направления у неё могут быть?

Она создана. Направления определены. Полагаю, что руководство РГУ может смело продолжать начатое дело!

В Донецком национальном университете действует Есенинский центр, открытый при активном участии Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, с Вашим участием в должности ректора РГУ. Как центр развивается сейчас, стал ли он окном в «Русский мир» для коллектива ДонНУ?

Коллектив ДонНУ очень высоко оценивает связи с РГУ имени С. А. Есенина. В недавно вышедшей коллективной монографии «Русский Донбасс: исторические, духовно-интеллектуальные и экономические основы», предисловие к которой написал глава Донецкой народной республики Денис Владимирович Пушилин, раздел одной из глав посвящён сотрудничеству двух университетов. Выскажу предположение, что и сегодня активно действующий Есенинский Центр стал для нас, точно, для меня, «окном» в истинно русский мир Донбасса. Живи сейчас великий Есенин, он был бы здесь. Может, не в окопах, но, точно, со своими стихами среди мирных жителей и на передовой.

Андрей Иванович, сейчас время глубокого кризиса или время глубокого осознания всеми нами наших корней, основ российской государственности, и именно в эти минуты у нас есть шанс на глобальный прорыв? Жизнь наладится?

Жизнь такая, какой мы её для себя делаем. Она интересная, славная и героическая. Итогом нашего общего дела, вне всякого сомнения, станет новое качественное состояние нашей страны в мире, её величие и процветание. Только таким должно быть будущее Родины в уме, сердце и душе каждого истинного россиянина.

Какие Ваши ближайшие научные планы?

Работа на благо и развитие кафедры международных отношений и внешней политики, исторического факультета, а, значит, и всего Донецкого национального университета. Мы здесь обязаны заложить основы историографии того уникального явления, каким стала Донецкая народная республика.

Всех, и тех, кто с интересом прочитал это интервью, и, тех, кто предпочёл, чтобы его не было, и тех, кому все равно, поздравляю с Праздником — Днём Учителя! Мирного Неба над головой! Доброго здоровья и бодрости духа!

И последнее… Я пишу стихи только тогда, когда не писать не могу… Не судите строго…

Есть Город чудесный на свете.

В исконной земле он возник.

И русской народною силой

На горе поганцам стоит.

Красивые добрые люди

В том Городе Воли живут.

Бесстрашны, умны и суровы

От подлости всех берегут.

Шахтёрская лампа и роза

Невольно пред нами встают.

Поэзия жизни и проза

Здесь рядом друг с другом идут.

Тот Город вбирает тебя целиком!

И, если ты мыслями чист,

Готов побежать ты в него босиком.

Хоть грохот сейчас в нем и свист!

Вновь, как Старая Рязань,

Как Мадрид, как Сталинград,

Глотку мерзости он рвёт!

Божий здесь сегодня Град!