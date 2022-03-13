Александра Трусова рассказала о первых тренировках в Рязани и любимых домашних животных

В воскресенье, 13 марта, в Рязань приехала серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова. Она провела мастер-класс и открытую тренировку для воспитанников спортивных школ «Олимпийский» и «Айсберг», а затем ответила на вопросы юных спортсменов.

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Напомним, Рязань для Трусовой — город, в котором она делала свои первые шаги в фигурном катании. Девушка начала тренироваться с 4 лет, и уже через год, в 5 лет, достигла первых результатов. Она вспомнила, что не испытывала сложностей в катании в самом начале, тренировки воспринимала, скорее, как игру.

Девушка поделилась воспоминаниями и о своих первых рязанских тренерах. По словам Трусовой, они были не суровыми, и она очень рада с ними встретиться.

Кстати, впервые Александра задумалась над тем, чтобы связать свою жизнь с профессиональным спортом, во время Олимпиады в Сочи, которая проходила в 2014 году.

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Ежедневно Александра проводит на льду 3-4 часа на льду и 2-3 часа — в спортивном зале. Несмотря на плотный тренировочный график девушка не забывала и об учёбе. В 2021 году она закончила школу и призналась, что очень благодарна учителям, которые всячески подстраивались под её ритм жизни.

С особой теплотой спортсменка рассказала о своих домашних животных. У неё — пять собак и две кошки. Один из питомцев сопровождал её во время встречи с поклонниками и преданно ждал, пока хозяйка закончит проводить для юных рязанцев мастер-класс. Кстати, первую собаку Трусовой подарили за выполненный впервые двойной аксель. На вопрос, хочет ли она завести ещё одну, девушка, улыбаясь, отвечает:

— Собак много не бывает!

Даже вспоминая время, проведённое в Китае на Олимпиаде, Александра поделилась, что было непросто: не хватало рядом любимых домашних животных и, конечно же, родителей.

Рязанцы не могли не поинтересоваться у Александры Трусовой её планами на будущее. Девушка призналась, что мечты она оставила в детстве, теперь у неё — только планы и цели. Что касается целей на ближайший спортивный сезон, их она ещё не ставила перед собой.

— Пока сезон завершился, просто катаюсь, делаю то, что нравится, — сказала фигуристка.

Понемногу девушка задумывается и о будущем после завершения спортивной карьеры. Она исключает участие в шоу на льду, а затем, возможно, начнёт тренировать.

Но пока что — тренировки, тренировки, тренировки. Юные фигуристки поинтересовались у Трусовой о прыжке с пятью разворотами: делает ли она его? Трусова призналась: пробовала, но до идеала ещё далеко.

Рязанские поклонники предложили Александре пофантазировать: каким бы видом спорта она занималась, если бы не фигурное катание?

— Хотела бы попробовать себя в прыжках в длину или в высоту. А смотреть люблю художественную гимнастику и синхронное плавание. Но заниматься ими бы не хотела, — сказала спортсменка.

Девушка не исключила, что приедет в Рязань ещё раз: будет ждать приглашения. Рязанцев она поблагодарила за то, что поддерживали в период Олимпиады. Несмотря на то, что соревнования проходили в сложной, стрессовой обстановке, поддержку земляков девушка чувствовала.