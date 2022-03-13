Александра Трусова провела мастер-класс для юных рязанских фигуристов

На ледовой арене дворца спорта «Олимпийский» 13 марта провела мастер-класс фигуристка Александра Трусова. Участниками его стали юные рязанские фигуристки — воспитанницы и воспитанники спортивных школ ДС «Олимпийский» и «Айсберг».

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Свой спортивный путь серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине начинала в Рязани под руководством Ольги Шевцовой и Ларисы Мелковой. На лёд Саша встала в 4 года, первые результаты показала уже в 5 лет, заняв третье место на соревнованиях.

Юным спортсменам Александр Трусова показала различные элементы — движения, развороты и прыжки. По словам участников мастер-класса, фигуристка внимательно следила за их катанием, давала подсказки и разбирала ошибки.

Мастер-класс завершился фотосессией на льду. Затем спортсмены смогли задать Трусовой интересующие их вопросы.