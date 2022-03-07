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Понедельник, 7 марта, 2022

Акулу из IKEA продают в Рязани за 200 тысяч рублей

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Акулу из IKEA продают в Рязани за 200 тысяч рублей

7info

Сайт «Авито» предлагает приобрести в Рязани акулу из IKEA за 200 тысяч рублей.

— Идеальное состояние! Торопитесь! — написал автор объявления.

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Напомним, из-за ситуации на Украине представители IKEA заявили о приостановке работы в России.

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