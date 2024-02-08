Четверг, 8 февраля, 2024

Актёра Панкратова-Черного госпитализировали с переломами рёбер

Актёра Панкратова-Черного госпитализировали с переломами рёбер — Baza

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Актёра Панкратова-Черного госпитализировали с переломами рёбер

Автор: 7info

Опубликовано

Актёра Александра Панкратова-Черного госпитализировали с переломами рёбер и аритмией, сообщает 8 февраля телеграм-канал Baza.

По данным источника, артист оказался в больнице имени Жадкевича 5 февраля. Его доставили на скорой помощи, вызванной женой.

У актёра перелом рёбер и пароксизмальная аритмия. Он находится в отделении травматологии, состояние актёра оценивают как удовлетворительное.

По информации телеграм-канала SHOT, актёру стало плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки. В квартиру его под руки завёл водитель.

КТ и рентген зафиксировали у актёра перелом пяти рёбер: трёх со смещением и двух — без. Инфаркта нет.

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