Вторник, 23 апреля, 2024

Активистка рязанского регионального отделения «Движения первых» показала боевые награды прапрадеда

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанское региональное отделения «Движения первых» присоединилось к акции «Свидетели поры огневой», которую 7info проводит в преддверии Дня Победы и в рамках Года семьи в России. Жителям рязанской области мы предложили показать реликвии, которые в их семьях хранят память о родственниках-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Участницей акции стала Полина Агапкина, видео с её рассказом о боевых наградах прапрадеда опубликовала группа Движение Первых | Пителинский район:

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.

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