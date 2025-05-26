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Культура и события

Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале

Анастасия Мериакри

Рязанский театр драмы вернулся с Международного фестиваля «Славянские театральные встречи» с очередной победой. Юрий Борисов получил награду за лучшую мужскую роль — за глубокое исполнение роли Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» (16+).

Фестиваль в Брянске объединил на своей сцене театры из славянских стран. Атмосфера была наполнена вдохновением: профессиональный обмен, яркие постановки и живое общение.

«Наша «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему — память о войне, диалог поколений, семейные раны, которые не заживают», — отметили в театре драмы.

Поздравляем актера Юрия Борисова с заслуженной наградой.

Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале «Матросская тишина» произвела сильное впечатление: зрители аплодировали стоя, кричали «Браво!», а жюри отметило выразительность, искренность актёрской игры и важную тему.

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