Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале

Рязанский театр драмы вернулся с Международного фестиваля «Славянские театральные встречи» с очередной победой. Юрий Борисов получил награду за лучшую мужскую роль — за глубокое исполнение роли Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» (16+).
Фестиваль в Брянске объединил на своей сцене театры из славянских стран. Атмосфера была наполнена вдохновением: профессиональный обмен, яркие постановки и живое общение.
Поздравляем актера Юрия Борисова с заслуженной наградой.
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