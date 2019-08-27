Встреча Дмитрия Медведева с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Стенограмма встречи размещена на сайте правительства РФ.

Д.Медведев: Николай Викторович, расскажите, каковы текущие результаты работы над важнейшими приоритетами в жизни нашей страны, я имею в виду национальные проекты. Где удаётся достичь новых вершин, где есть затруднения?

Н.Любимов: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как и все регионы, Рязанская область активно включилась с самого начала в реализацию национальных проектов. Хотелось бы выразить благодарность Президенту и Правительству за реальную возможность каждому региону поправить свои дела – улучшить демографическую ситуацию, экономику, практически все сферы улучшить за счёт помощи и основного финансирования из федерального бюджета.

Мы включены в 11 национальных проектов. На основе этих проектов разработано 49 региональных проектов. Финансирование из федерального бюджета – 6,6 млрд рублей, из регионального – 2,1 млрд. Планы исполнения по этому году – 8,7 млрд рублей, исполнено на данный момент 32,4%, но основное исполнение мы ожидаем по IV кварталу. Это связано со стройками.

По проекту «Демография» мы уже завершили строительство восьми объектов дошкольного образования. Это новые 530 мест для детей до трёх лет.

Д.Медведев: Они начнут работать в этом году?

Н.Любимов: С 1 сентября. Это пристройки и новые объекты.

Д.Медведев: Это хороший результат. Сколько ещё объектов дошкольного образования надо будет построить?

Н.Любимов: Ещё порядка 1700 мест.

Д.Медведев: То есть с десяток, не меньше.

Н.Любимов: Это у нас в плане. Мы рассчитываем до 2022 года совсем уйти от этой темы, не иметь здесь никаких проблем.

Кроме того, с прошлого года наша область в числе шести пилотных регионов участвует в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Проект получает очень хороший отклик у пожилого населения, поскольку это помогает им, не уходя в стационар, даже дневной, получать помощь – профессиональных сиделок и медиков. Здорово, что такой проект реализуется. Мы планируем его продолжать вместе с Министерством труда и социальной защиты.

Кроме того, чтобы способствовать долголетию и продлить людям активную жизнь, мы участвуем в проекте по профобучению граждан предпенсионного возраста. Обучение прошли уже 247 человек, причём здесь мы перевыполнили план. Расчётная цифра по стоимости переобучения оказалась больше, чем мы потратили на самом деле. Но мы обучаем людей дешевле не потому, что делаем это некачественно, а потому, что столько реально стоит обучение. И мы готовы почти в два раза увеличить количество обучаемых. Буквально на прошлой неделе я проводил совещание совета по труду, и мы об этих результатах говорили.

Очень хорошо сейчас люди относятся к финансовой поддержке семьи при рождении детей – у нас таких больше 9 тысяч человек. Инициатива Президента о новых выплатах и увеличении срока выплат до трёхлетнего возраста ребёнка позволит с 40% до 70% увеличить число семей, которые могут получать такие выплаты, и это поможет людям достойнее жить и воспитывать детей.

Также мы строим сейчас два ФОКа, в следующем году завершим.

Д.Медведев: Вкратце ещё о двух моментах расскажите: что сделано в этом году в сфере здравоохранения и по дорожному строительству, потому что это всегда людей волнует.

Н.Любимов: В этом году мы уже поменяли 13 ФАПов – отремонтировали либо построили новые и приобрели 10 мобильных медицинских комплексов за счёт федеральных средств.

Д.Медведев: Это новые мобильные комплексы, которые будут ездить по населённым пунктам и оказывать медицинские услуги?

Н.Любимов: Уже ездят. Благодаря этому у нас выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы повысилась в разы практически. Правда, мы за счёт этого вышли на первые места по количеству заболевших, но зато мы их выявляем.

Д.Медведев: В любом случае выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья.

Я смотрю, вы и ФАПами занимаетесь – это, безусловно, важно, хотя надо понимать, что в первичном звене накопилось очень много проблем. Недавно у Президента было совещание на эту тему, говорилось о необходимости подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг именно в первичном звене, а также о необходимости реконструкции и строительства новых ЦРБ. Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться.

Н.Любимов: Конечно, Дмитрий Анатольевич. У нас есть уже предложения.

Д.Медведев: Мы сейчас по линии Правительства будем обсуждать эту тему – и у меня на совещаниях, и мои коллеги будут это делать. Естественно, я хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов.

Н.Любимов: Конечно, Дмитрий Анатольевич.

В этом году мы достраиваем наконец самый большой медицинский объект – больницу скорой медицинской помощи – благодаря огромной помощи из федерального бюджета. Это будет серьёзный прорыв в здравоохранении и в снижении смертности, в том числе от ДТП. Потому что мы её расположили так, чтобы она была рядом с федеральными трассами. И если у Вас будет возможность, мы в этом году хотели бы пригласить Вас посмотреть эту больницу.

Д.Медведев: Спасибо за приглашение.

А как дела с дорогами?

Н.Любимов: Мы должны все основные работы, которые нами запланированы, провести до начала октября. Сделано уже много. В 2019 году мы выйдем на показатель ремонта: 45 объектов (автодорог) протяжённостью 150 км.

Д.Медведев: Это какие дороги? Региональные?

Н.Любимов: Мы участвуем с 2017 года в проекте «Безопасные и качественные автодороги». Он колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации. И региональные дороги, и межмуниципальные, которые тоже нуждаются в ремонте, – 6,5 тыс. км.

Д.Медведев: Нужно именно на них обратить внимание, потому что мы с Вами знаем цифры: если по федеральным трассам положение в стране тоже не идеальное, но всё-таки их поддерживают в нормальном состоянии, то по региональным дорогам очень много было не сделано, к сожалению, и качество дорог очень низкое. Ровно поэтому в нацпроект были погружены средства, направленные на то, чтобы строить и ремонтировать региональные дороги.

Н.Любимов: За это большое спасибо. Людям важно по хорошим дорогам перемещаться.

Д.Медведев: Конечно, какая людям разница – региональная трасса или федеральная? Если это нормальная дорога, тогда по ней ехать приятно, а нет – значит, нет.

До конца года с учётом нормативных сроков ввода вы сделаете всё, что запланировали?

Н.Любимов: Да, Дмитрий Анатольевич. И очень много внимания мы уделяем вовлечению в процесс реализации нацпроектов, во-первых, муниципалитетов, во-вторых, самих людей. То есть объясняем, зачем мы это делаем, что мы делаем, и показываем, что было и что стало.

Д.Медведев: Это правильно, люди должны понимать, что происходит. И естественно, с ними нужно советоваться по поводу того, какие управленческие решения принять. Особенно, когда есть выбор.