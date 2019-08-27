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Губернатор пригласил Дмитрия Медведева в Рязань на открытие БСМП

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пригласил Дмитрия Медведева в Рязань на открытие нового здания БСМП. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Во время рабочей встречи с премьер-министром Любимов рассказал о том, что в этом году в Рязани будет введена в строй новая больница скорой медицинской помощью. 

– Это будет серьёзный прорыв в здравоохранении и в снижении смертности, в том числе от ДТП, – отметил губернатор.

Глава региона рассказал, что расположение БСМП выбрано не случайно – она находится рядом с федеральными трассами.

Также Любимов рассказал Медведеву об открытии ФАПов, строительстве и ремонте дорог, открытии детских садов и о других успехах региона. 

Встреча Дмитрия Медведева с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым

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