Губернатор пригласил Дмитрия Медведева в Рязань на открытие БСМП

Губернатор Рязанской области Николай Любимов пригласил Дмитрия Медведева в Рязань на открытие нового здания БСМП. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



Во время рабочей встречи с премьер-министром Любимов рассказал о том, что в этом году в Рязани будет введена в строй новая больница скорой медицинской помощью.



– Это будет серьёзный прорыв в здравоохранении и в снижении смертности, в том числе от ДТП, – отметил губернатор.



Глава региона рассказал, что расположение БСМП выбрано не случайно – она находится рядом с федеральными трассами.



Также Любимов рассказал Медведеву об открытии ФАПов, строительстве и ремонте дорог, открытии детских садов и о других успехах региона.

