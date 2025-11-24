Схема с бабушками под влиянием мошенников добралась до авторынка России

Печально известная схема с «бабушками под влиянием кураторов» перекочевала с рынка недвижимости на вторичный авторынок. Россияне начали терять купленные машины, приобретенные у пожилых женщин, которых обрабатывают аферисты. Подобные случаи уже фиксируют на Кубани, в Рязанской области, Подмосковье и других уголках страны, пишет Baza.

Сделка с печальным финалом

Очередная драма разыгралась в столице. По информации «Базы», мужчина нашел, казалось бы, идеальный вариант — «юридически чистый» Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей. Продавала иномарку пожилая женщина: вежливая, адекватная, да и машина выглядела ухоженной. Стороны быстро подписали договор, деньги передали наличными. Однако уже через неделю, когда новый владелец решил выставить кроссовер на продажу, начались проблемы.

На осмотр приехали первые «клиенты», но вместо задатка они предъявили удостоверения сотрудников МВД. Полицейские огорошили продавца: оказывается, пенсионерка стала жертвой масштабной аферы и под диктовку преступников распродала все свои активы на общую сумму 27 миллионов рублей. Машина входила в этот список. Силовики показали постановление о выемке и тут же забрали авто на стоянку.

Суды и потеря бдительности

Теперь покупателя ждет тяжелая битва: бывшая владелица уже подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной и вернуть транспорт, так как действовала не по своей воле.

Ситуацию усугубляет распространенная привычка россиян оформлять автомобили на престарелых родителей ради экономии на транспортном налоге. Покупатели привыкли видеть в ПТС имена пенсионеров и не ожидают подвоха, из-за чего теряют бдительность при проверке продавца.

А что в Рязани?

В Рязанской области прокуратура в судебном порядке требует признать недействительным договор купли-продажи автомобиля, заключенного местной жительницей под влиянием обмана. Жительница Пронского района обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Александру Качуренко и сообщила, что, став жертвой телефонных аферистов, продала автомобиль незнакомцу и перевела деньги мошенникам.

По данному факту в апреле 2025 года органами следствия возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого. Принятое решение отменено надзирающим прокурором в связи с необходимостью установления лиц, на чьи счета поступили денежные средства, а также местонахождения транспортного средства.

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила, что женщина не осознавала последствий своих действий.

Действуя в интересах потерпевшей, прокурор обратился в Железнодорожный районный суд о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным. Итоговое судебное решение по иску не принято.

В последнее время под термином «схема бабушкиной квартиры» (или «бабушкина схема») в российских СМИ и юридической практике подразумевают не просто покупку жилья у пожилого человека, а конкретный вид мошенничества, который набрал обороты в 2024–2025 годах.

Это сценарий, при котором добросовестный покупатель лишается и купленной квартиры, и денег из-за того, что продавца (пенсионера) признают жертвой телефонных аферистов.

1. Суть схемы: «Двойная жертва»

Схема работает на стыке социальной инженерии и гражданского законодательства. В ней две жертвы: пожилой продавец и добросовестный покупатель.

Обработка пенсионера: Телефонные мошенники (представляются ФСБ, ЦБ, полицией) убеждают пенсионера, что его квартиру пытаются продать «черные риелторы» или ее нужно срочно «переоформить» на безопасное лицо, чтобы спасти актив. Реальная продажа: Пенсионер, находясь под психологическим давлением, реально продает квартиру обычному покупателю. Сделка проходит чисто: документы в порядке, продавец дееспособен (справки из ПНД/НД чистые), деньги переводятся через банк. Исчезновение денег: Полученные от покупателя миллионы пенсионер немедленно переводит на счета мошенников (или отдает курьеру), думая, что кладет их на «безопасный счет». Суд и отмена сделки: Когда обман вскрывается, пенсионер (или его внезапно появившиеся родственники) подает в суд иск о признании сделки недействительной. Основание — ст. 177 или ст. 178 ГК РФ: продавец не понимал значения своих действий или действовал под влиянием существенного заблуждения.​

2. Почему это опасно для покупателя

Судебная практика 2024–2025 годов показывает пугающий тренд: суды встают на сторону пенсионеров.​

Логика суда: Бабушка — слабая сторона, жертва преступления. Она лишилась единственного жилья, ее воля была подавлена мошенниками. Сделка аннулируется, квартира возвращается бабушке.

Ловушка для покупателя: Суд постановляет вернуть квартиру продавцу, а продавца обязывает вернуть деньги покупателю. Но денег у бабушки уже нет — они у мошенников.

Итог: Покупатель остается с исполнительным листом на взыскание миллионов с пенсионерки, у которой из дохода только пенсия. Взыскание может длиться десятилетиями.

3. Новое в законодательстве (Ноябрь 2025)

В ноябре 2025 года проблема вышла на федеральный уровень. Депутаты (в частности, от «Справедливой России») и Росреестр разрабатывают законопроект против «бабушкиных схем».​

Суть предложений: Запретить судам возвращать квартиру продавцу до тех пор, пока он фактически не вернет деньги покупателю.

Текущий статус: Пока это инициатива, закон еще не принят, поэтому риски сохраняются в полном объеме.

4. Маркеры опасной сделки (Чек-лист для проверки)