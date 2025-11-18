Вторник, 18 ноября, 2025
Рязанская прокуратура требует признать незаконной продажу машины под влиянием мошенников

Алексей Самохин
Фото: t.me/prokrzn

В Рязанской области прокуратура в судебном порядке требует признать недействительным договор купли-продажи автомобиля, заключенного местной жительницей под влиянием обмана. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства. 

Жительница Пронского района обратилась на личный прием к заместителю прокурора области Александру Качуренко и сообщила, что, став жертвой телефонных аферистов, продала автомобиль незнакомцу и перевела деньги мошенникам.

По данному факту в апреле 2025 года органами следствия возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое было приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого. Принятое решение отменено надзирающим прокурором в связи с необходимостью установления лиц, на чьи счета поступили денежные средства, а также местонахождения транспортного средства.

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила, что женщина не осознавала последствий своих действий.

Действуя в интересах потерпевшей, прокурор обратился в Железнодорожный районный суд о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным.

Итоговое судебное решение по иску не принято.

