Происшествия

Стало известно о личности подозреваемого в убийстве женщины и ребёнка в Рязанской области 

Алексей Самохин
В убийстве женщины и ребёнка в Рязанской области подозревается 29-летний возлюбленный девушки Антон К., сообщает телеграм-канал 112. 

Напомним, труп женщины и её годовалого сына обнаружили в Кадоме. 

«Установлено, что в ночное время 23 апреля 2026 года в одном из жилых домов в поселке Кадом обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления подозревается ранее судимый сожитель потерпевшей. Его личность установлена», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД Рязанской области. 

По данным 112, подозреваемый в убийстве ранее был судим за судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С женщиной он познакомился в интернете и приезжал в Кадом на вахту из Пензенской области. 

Также сообщается, что причиной убийства могла стать ревность. 

В сообщении полиции Рязани, опубликованном в 18:05, отмечалось, что подозреваемого ещё ищут. 

