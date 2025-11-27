Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило о возможности получить субсидию на догазификацию жилья — деньги, которые помогают довести газ не просто до участка, а непосредственно в дом. Эта региональная мера поддержки появилась по инициативе губернатора Павла Малкова и реализуется в рамках профильной программы и задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».​

В основе лежит федеральная программа социальной газификации, запущенная по поручению Президента РФ, в рамках которой газ бесплатно подводят до границ земельного участка частных домов в уже газифицированных населённых пунктах. Программа догазификации носит бессрочный характер, то есть ограничений по срокам её действия не устанавливается.​

Размер субсидии и что можно оплатить

В Рязанской области принят региональный закон, по которому льготные категории граждан могут получить субсидию до 100 тысяч рублей на технологическое присоединение газового оборудования в жилых помещениях. Эти средства разрешено направить на покупку и установку газового оборудования, а также на работы по газопроводу внутри границ земельного участка.​

По сути, государство на федеральном уровне бесплатно доводит газ до забора, а региональная поддержка закрывает часть затрат на проведение сети по участку и монтаж оборудования в самом доме. Такой подход позволяет существенно снизить финансовую нагрузку для семей, которые без субсидии отложили бы подключение на неопределённый срок.​

Кто имеет право на поддержку

Получателями субсидии могут стать участники СВО и члены их семей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, а также члены семей погибших. В перечень входят многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды первой группы и жители региона, ухаживающие за детьми с инвалидностью.​

С начала года за этой мерой поддержки обратились почти 280 человек, что показывает востребованность программы у тех, кто объективно нуждается в такой помощи. По словам губернатора Павла Малкова, в регионе уже подано более 14 тысяч заявок на подключение к газовой сети, почти 10 тысяч из них выполнены, а список льготников расширен за счёт семей участников СВО.​

Как получить субсидию

Обратиться за поддержкой можно в отдел социальной защиты населения по месту жительства или через многофункциональный центр. Заявление также допускается подать дистанционно через портал «Госуслуги», что удобно для тех, кто не готов тратить время на личный визит.​

Субсидию предоставляют один раз в течение трёх лет и только в отношении одного жилого помещения. Обязательное условие — наличие договора с газораспределительной организацией о подключении к сети и право собственности гражданина на жильё, в котором проводятся работы.​

Подробная информация о параметрах поддержки размещена на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области, где описаны условия и порядок обращения. Дополнительно сведения доступны в региональном мобильном приложении «Открытый регион.62», а также по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.​