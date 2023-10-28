Абсолютно голый белгородец ворвался в магазин и устроил там погром

Сотрудники полиции задержали жителя Белгорода, который ворвался в магазин «Фермер», будучи голым, пишет Telegram-канал «Жесть Белгород».

Инцидент произошел вечером 27 октября в районе улицы Архиерейской. Злоумышленник попал в помещение и принялся громить полки.

Сотрудникам магазина удалось замотать его скотчем и пищевой пленкой. Вскоре им на помощь прибыли силовики.

По словам очевидцев, мужчина вел себя странно: «зависал» в проходах, кричал и издавал странные звуки. Предположительно, он был в состоянии опьянения.