В Туле 38-летнюю женщину хотят лишить родительских прав за откровенные видео, которые она снимает при детях, сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, «блогерша» регулярно снимает пикантные видео в приложении для общения и поиска новых знакомых «Друг вокруг». Дети, при которых снимаются ролики, просят мать отдать телефон, но получают отказ.
По данным СМИ, женщина целый год не пила, после того, как её ограничили в родительских правах. После этого 13-летнего сына и 12-летнюю дочь вернули в семью.
Муж женщины не против обнажений на камеру. Известно также, что у стримерши кредитные долги на 110 тысяч рублей.