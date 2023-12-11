Понедельник, 11 декабря, 2023
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38-летнюю женщину хотят лишить родительских прав за откровенные видео

7info
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В Туле 38-летнюю женщину хотят лишить родительских прав за откровенные видео, которые она снимает при детях, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, «блогерша» регулярно снимает пикантные видео в приложении для общения и поиска новых знакомых «Друг вокруг». Дети, при которых снимаются ролики, просят мать отдать телефон, но получают отказ.

По данным СМИ, женщина целый год не пила, после того, как её ограничили в родительских правах. После этого 13-летнего сына и 12-летнюю дочь вернули в семью.

Муж женщины не против обнажений на камеру. Известно также, что у стримерши кредитные долги на 110 тысяч рублей.

— Сейчас знакомые с ситуацией люди бьют тревогу из-за маленьких детей: обратились в органы опеки и в полицию с требованием провести проверку в отношении матери, требуют лишить её родительских прав, — сообщает SHOT.

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