34-летний рязанец подделал справку об инвалидности ради бесплатного проезда на электричке

В Рязани 34-летний местный житель подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на электричке, сообщает транспортная прокуратура региона.

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В судебном заседании установили, что мужчина изготовил на компьютере и распечатал справку об инвалидности, указав право на бесплатный проезд в пригородном ж/д транспорте.

Поддельный документ обвиняемый неоднократно использовал в 2020 году, чтобы бесплатно ездить на электричке из Москвы до города Сасово Рязанской области.

Советский районный суд приговорил рязанца к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.