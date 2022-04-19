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Вторник, 19 апреля, 2022

34-летний рязанец подделал справку об инвалидности ради бесплатного проезда на электричке

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34-летний рязанец подделал справку об инвалидности ради бесплатного проезда на электричке

Александр Ильин
Пересечение Ярославского и Рязанского направлений. Пресс-служба РЖД.

В Рязани 34-летний местный житель подделал справку об инвалидности, чтобы бесплатно ездить на электричке, сообщает транспортная прокуратура региона.

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В судебном заседании установили, что мужчина изготовил на компьютере и распечатал справку об инвалидности, указав право на бесплатный проезд в пригородном ж/д транспорте. 

Поддельный документ обвиняемый неоднократно использовал в 2020 году, чтобы бесплатно ездить на электричке из Москвы до города Сасово Рязанской области.

Советский районный суд приговорил рязанца к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

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