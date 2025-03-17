27 земельных участков изымут для строительства моста-дублера через Оку

В Рязани для строительства моста-дублера через Оку изымут 27 земельных участков. Соответствующее распоряжение Правительства Рязанской области от 19 февраля 2025 г. № 96-р публикуют «Рязанские ведомости».

Мост от автодороги Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово до автомобильной дороги Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш в Рязанском районе Рязанской области появиться до 2027 года.

В соответствии с приложением под изъятие попадают 27 участков, земли в основном принадлежат физлицам и юрлицам. Несколько участков находятся в аренде ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», АО «Газпром газораспределение Рязанская область» и МП «Водоканал города Рязани».

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Наибольший по площади участок, который нужно изъять, находится в Дубровичах. Его собственники — более 70 человек.

Соглашения об изъятии земельных участков подготовит и заключит Дирекция дорог Рязанской области.

Эскиз нового моста появился на сайте ОАО «Институт Гипростроймост». Также там размещены схемы расположения объекта, соединяющего автодорогу Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово с одной стороны реки и автодорогу Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш с другой.

Ранее стало известно, на подъезде к мосту-дублеру через Оку установят светофоры, расширят полосы движения. Светофоры установят со стороны Дядькова при пересечении с дорогой Рязань — Вышгород.