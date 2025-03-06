На подъезде к мосту-дублеру через Оку установят светофоры, расширят полосы движения

На подъезде к мосту-дублеру через Оку установят светофоры, пешеходный переход, расширят полосы движения. Соответствующий проект появился на портале госзакупок.

Светофоры установят со стороны Дядькова при пересечении с дорогой Рязань — Вышгород.

В соответствии с проектом на подъезде к перекрестку улицы Центральная и Грачи расширят полосы движения. Их будет четыре. На перекрестке начнется движение по пятой полосе. Поворот к мосту будет осуществляться с двух полос.

Реклама

Главной дорогой будет Рязань — Вышгород. На повороте установят регулируемый пешеходный переход. В районе трассы Рязань — Спасск-Рязанский появится нерегулируемая двухуровневая развязка.

В перспективе планируется строительство дороги, которая соединит мостовой переход с трассой М-5 в обход Рязани.

Напомним, мост будет начинаться в районе улицы Центральной в селе Дядьково, с другой стороны выходить к селу Дубровичи.